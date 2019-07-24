Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).

Около 300 болельщиков «Нефтчи» приедут на матч ЛЕ с «Арсеналом» в Туле

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