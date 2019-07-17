Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги ЕвропыРИА Новости вчера в 15:12
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы. "Нефтчи" в первом раунде по сумме двух встреч обыграл молдавский клуб "Сперанца". В четверг в ответном матче "Нефтчи" дома разгромил "Сперанцу" со счетом 6:0.
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Соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет бакинский «Нефтчи»
Тульские новостивчера в 15:40
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Вашингтон
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Опубликован первый трейлер киноверсии бродвейского мюзикла «Кошки», пишет film.ru.
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С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей.
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«Яндекс» научился определять доходы своих пользователей
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Павлюченко – ван дер Сару: "Помнишь меня и Торбинского?"
Обновлено в 00:14
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В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Ожидается появление гиперкара с прижимной силой 4 тонны
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Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
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Транспорт
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Футбол
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