Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги ЕвропыРИА Новости вчера в 15:12
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы. "Нефтчи" в первом раунде по сумме двух встреч обыграл молдавский клуб "Сперанца". В четверг в ответном матче "Нефтчи" дома разгромил "Сперанцу" со счетом 6:0.
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Соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет бакинский «Нефтчи»
Тульские новостивчера в 15:40
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
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Футболисты «Спартака» — защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано и Джикия — поздравили с днем рождения бывшего одноклубника Александра Самедова.
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Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
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Обновлено вчера в 15:48
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Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2»
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Недвижимость
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Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Смогут ли роботы обрести душу: эмоциональный ИИ
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