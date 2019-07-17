Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги ЕвропыРИА Новости 15:12
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы. "Нефтчи" в первом раунде по сумме двух встреч обыграл молдавский клуб "Сперанца". В четверг в ответном матче "Нефтчи" дома разгромил "Сперанцу" со счетом 6:0.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:25, Вашингтон
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
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Армия и оружие
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Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря текущего года обеспечить снижение стоимости элетроэнергии для освещения автодорог, следует из поручений главы государства.
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Экономика
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Обновлено в 12:20
Кино
Пеннивайз во всей красе: вышел финальный трейлер «Оно 2»
Напомним, помимо детей-актеров во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).
Обновлено в 12:10
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:01
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%
Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%.
Обновлено в 10:01
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Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
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Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
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Больше россиян стали скептически относиться к высшему образованию
Среди россиян растет число тех, кто скептически относится к важности высшего образования.
Обновлено в 04:06
Авто
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Крупнейший российский оператор платного телевидения "Триколор" приступил к формированию собственной экосистемы сервисов, в рамках которой займется производством киносериалов и запустит онлайн-кинотеатр, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 14:57
Футбол
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Политика
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
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Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
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Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
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Технологии
«Яндекс» запустит новые интерактивные ответы
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».
Обновлено в 07:23
Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Лавров сравнил расходы на военные нужды НАТО и России
Расходы НАТО на военные нужды составили в 2018 году около триллиона долларов, Россия за этот же период потратила менее 50 млрд долларов.
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