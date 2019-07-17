Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы. "Нефтчи" в первом раунде по сумме двух встреч обыграл молдавский клуб "Сперанца". В четверг в ответном матче "Нефтчи" дома разгромил "Сперанцу" со счетом 6:0.

«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы

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