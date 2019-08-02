Футбол

«Нефтчи» продолжает шутить: теперь досталось лондонскому «Арсеналу»Sputnik Азербайджан 05:00

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Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" после победы в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы над тульским "Арсеналом" вновь не удержался от шутливого поста в своем Twitter-аккаунте.
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