Футбол

«Нефтчи» победил «Сперанца Ниспорены», «Динамо» разгромило «Энгордань»Вестник Кавказа 15:08

Азербайджанский "Нефтчи" победил в Кишиневе молдавский "Сперанца Ниспорены" со счетом 3:0. Голы в составе "Нефтчи" забили Эмин Махмудов (16-я минута, с пенальти), Стивен Жозеф-Монроз (35-я минута) и Рахман Гаджиев (76-я минута). Ответная встреча пройдет в Баку 18 июля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Нефтчи» обыграл «Сперанцу» в ЛЕ. Победитель пары сыграет с тульским «Арсеналом»

Sport24.ru15:16

«Нефтчи» близок к встрече с тульским «Арсеналом» в ЛЕ после крупной победы над «Сперанцой»

Матч ТВ14:58

«Нефтчи» сделал большой шаг к матчам с тульским «Арсеналом» в Лиге Европы

Евро-футбол.ру15:34

«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» в Лиге Европы. Победитель выйдет на тульский «Арсенал»

Спорт-Экспресс15:18

«Нефтчи» победил «Сперансу» в первом матче первого раунда квалификации ЛЕ

РИА Новости15:43

«Нефтчи» близок к встрече с тульским «Арсеналом» в ЛЕ после крупной победы над «Сперанцой»

Sportbox.RU14:58

Лига Европы: молдавская «Сперанца» поборется с азербайджанским «Нефтчи»

Sputnik Молдова01:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Происшествия

Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь

Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Обновлено в 13:18
Технологии

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 15:40
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Футбол

Сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка Африки

Футболисты сборной Алжира пробились в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Египте, победив в серии пенальти команду Кот-д'Ивуара в матче 1/4 финала.
Обновлено в 15:15
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Политика

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Политика

В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину

Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».
Обновлено в 13:57
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика

Давыденко назвала «лживым» отчет красноярской прокуратуры о проверке

Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко прокомментировала отчет прокуратуры, в котором говорится о возможном конфликте интересов и превышении полномочий в ее работе.
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Huawei официально анонсирует прошивку EMUI 10 уже 9 августа – в первый день конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.
Обновлено в 05:08
Политика

Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России

Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
Обновлено в 13:50
Финансы

Аналитик рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

В случае дефолта США на первых порах курс доллара вырастет. Однако за этим последует снижение экономических и финансовых возможностей США.
Обновлено в 14:58
Гаджеты

В Apple Watch обнаружили позволявшую прослушивать разговоры уязвимость

Американская компания Apple временно отключила в часах Apple Watch приложение, в котором была обнаружена уязвимость, дающая возможность прослушивать разговоры на чужом устройстве.
Обновлено в 15:44
Политика

Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ

Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Волгограде нашли мертвой судью

Обновлено в 10:52
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Космос

В Музее космонавтики Севастополя появился первый экспонат

Передача пока формальная - пока костюм принадлежит организации Роскосмос. Теперь на него требуется оформить документы.
Обновлено в 11:36
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Общество

Пассажиры петербургского метро жалуются на утку-попрошайку

Обновлено в 11:30
Политика

Зеленский отверг планы по федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду заявил, что Киев и Кишинев не позволят «навязывать план по федерализации».
Обновлено в 13:23
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное