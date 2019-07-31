Футбол
«Нефтчи» ожидает аншлаг на ответном матче Лиги Европы с «Арсеналом»ТАСС 05:59
Азербайджанский "Нефтчи" ожидает полные трибуны на домашнем ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Нефтчи".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.
Обновлено в 17:15
Происшествия
МЧС отправило в Приангарье Бе-200
МЧС России отправило в помощь "Авиалесоохране", которая занимается тушением лесных пожаров на территории Иркутской области, самолет Бе-200.
Обновлено в 12:30
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено в 16:03
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 15:30
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Здоровье
Медики рассказали о вреде картофеля для зубов
Медики считают, что крахмал, который в избытке содержится в картофеле, делает эмаль зубов менее крепкой, в результате чего образуется кариес.
Обновлено в 17:34
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Автоспорт
Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери
В своем Instagram дочь прославленного автогонщика Нельсона Пике оставила трогательную подпись под фотографией с ребенком.
Обновлено в 17:36
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России
Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено в 10:16
Авто
Cadillac намекает на скоростной внедорожник
Cadillac намерен сохранить Blackwing V8 эксклюзивно для бренда.
Обновлено в 14:54
Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»
Обновлено в 13:30
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.
Обновлено в 14:27
Здоровье
Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров
Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.
Обновлено в 10:14
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Экономика
Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
У метро «Люблино» у мужчины отобрали рюкзак с 5 млн рублей
Вооруженный налет на мужчину совершен у станции метро на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:28
Футбол
Малком подпишет с «Зенитом» 5-летний контракт
Французский журналист Мохамед Бухафси в своем твиттере сообщил, что футболист «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено в 07:29
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко посетить Украину
Обновлено в 06:51
Баскетбол
Тимофей Мозгов вернулся в «Химки»
Баскетбольный клуб «Химки» подписал соглашение с Тимофеем Мозговым, который последние девять лет провел в Национальной баскетбольной лиге (НБА).
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото
В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
Общество
Умерла заместитель председателя Конституционного Суда
Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено в 16:22
Общество
Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири
Выступающий за защиту окружающей среды Леонардо Ди Каприо обратил внимание на серьезные пожары, захватившие Сибирь.
Обновлено в 00:31