Азербайджанский "Нефтчи" ожидает полные трибуны на домашнем ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Нефтчи".

«Нефтчи» ожидает аншлаг на ответном матче Лиги Европы с «Арсеналом»

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