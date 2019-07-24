В результате "нефтяникам" предоставлен другой самолет, вылет которого планируется в 11:00. Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

«Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом»

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