Футбол
«Нефтчи» и «Сперанца» борются за игру с «Арсеналом»Первый Тульский вчера в 16:24
Сегодня - 11 июля - состоялась игра между азербайджанским ФК "Нефтчи" и молдавской командой "Сперанца" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Нефтчи".
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«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» в Лиге Европы. Победитель выйдет на тульский «Арсенал»
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«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» в матче ЛЕ, победитель пары сыграет с «Арсеналом»
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«Нефтчи» близок к встрече с тульским «Арсеналом» в ЛЕ после крупной победы над «Сперанцой»
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
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Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
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Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
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Сборная России разгромила Францию
Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
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«Выглядит на 70»: Жади из «Клона» показала фото без макияжа и фильтров
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США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
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Видео смертельного боя двух белых акул поразило Cеть
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Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
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