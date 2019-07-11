Футбол

«Нефтчи» и «Сперанца» борются за игру с «Арсеналом»Первый Тульский 16:24

Сегодня - 11 июля - состоялась игра между азербайджанским ФК "Нефтчи" и молдавской командой "Сперанца" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Нефтчи".
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«Нефтчи» обыграл «Сперанцу». Победитель пары сыграет с «Арсеналом»

Советский спорт16:45

«Нефтчи» обыграл «Сперанцу» в ЛЕ. Победитель пары сыграет с тульским «Арсеналом»

Sport24.ru15:16

«Нефтчи» близок к встрече с тульским «Арсеналом» в ЛЕ после крупной победы над «Сперанцой»

Матч ТВ14:58

«Нефтчи» сделал большой шаг к матчам с тульским «Арсеналом» в Лиге Европы

Евро-футбол.ру15:34

«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» в Лиге Европы. Победитель выйдет на тульский «Арсенал»

Спорт-Экспресс15:18

«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» в матче ЛЕ, победитель пары сыграет с «Арсеналом»

Чемпионат16:53

«Нефтчи» близок к встрече с тульским «Арсеналом» в ЛЕ после крупной победы над «Сперанцой»

Sportbox.RU14:58
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Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

США распродают аналоги российских БДК

Аналоги российских БДК Особенно американское издание негодует в связи с распродажей LSV – судов обеспечения с радиусом действия в 6500 миль.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика

США отложили санкции против главы МИД Ирана

Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:40
Интернет

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Политика

Власти Венесуэлы достигли договоренностей с оппозицией

Переговоры на Барбадосе начались 8 июля. Посредником между венесуэльской властью и оппозицией выступает Норвегия.
Обновлено в 19:51
Общество

Московский печатный филиал Гознака отметил 100-летие

Столетие отмечает Московская печатная фабрика - филиал "Гознака".
Обновлено в 15:40
Финансы

Внешний долг России резко вырос за полгода

На 1 июля 2019 года объем долга составил $482,4 млрд, а с начала года он увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

В Петербурге представили новый авианосец проекта «Ламантин»

Как ранее передавало информагентство, главком ВМФ России Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Петербурге заявил, что российский флот получит в свое распоряжение атомный авианосец, но это произойдет не в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 08:50
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова успешно сдала ЕГЭ

Звезда телесериала «Папины дочки» сообщила, что успешно сдала ЕГЭ.
Обновлено в 05:15
Авто

В Сети появились изображения Kia XCeed в кузове пикап

Как видно по рендерным изображениям, за основу своего изображения художник взял базовый Kia Ceed, немного увеличил дорожный просвет, а вместо заднего ряда сидений добавил грузовую платформу.
Обновлено в 14:08
Общество

В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму

Обновлено в 08:30
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика

Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено в 16:32
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Обновлено в 19:11
Политика

Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес

Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Два нарушителя попытались проникнуть на ядерный объект в США

Два человека перепрыгнули через забор на территории исследовательского центра с ядерным реактором «Валлеситос» компании GE Hitachi в американском Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:15
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Происшествия

ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки.
Обновлено в 15:56
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Наука

Древнейшие человеческие останки найдены в Греции

Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено в 07:37
Интернет

Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant

Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера

Можель Ирина Шейк впервые сказала, как зовут их дочь с актером Брэдли Купером. Об этом сообщает Harper's Bazaar.
Обновлено в 18:58
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