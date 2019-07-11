Сегодня - 11 июля - состоялась игра между азербайджанским ФК "Нефтчи" и молдавской командой "Сперанца" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Нефтчи".

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«Нефтчи» и «Сперанца» борются за игру с «Арсеналом»

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