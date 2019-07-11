Футбол
«Нефтчи» и «Сперанца» борются за игру с «Арсеналом»Первый Тульский 16:24
Сегодня - 11 июля - состоялась игра между азербайджанским ФК "Нефтчи" и молдавской командой "Сперанца" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Нефтчи".
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:39, Вашингтон
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
США распродают аналоги российских БДК
Аналоги российских БДК Особенно американское издание негодует в связи с распродажей LSV – судов обеспечения с радиусом действия в 6500 миль.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
США отложили санкции против главы МИД Ирана
Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:40
Интернет
Работа Twitter восстанавливается после сбоя
Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Политика
Власти Венесуэлы достигли договоренностей с оппозицией
Переговоры на Барбадосе начались 8 июля. Посредником между венесуэльской властью и оппозицией выступает Норвегия.
Обновлено в 19:51
Общество
Московский печатный филиал Гознака отметил 100-летие
Столетие отмечает Московская печатная фабрика - филиал "Гознака".
Обновлено в 15:40
Финансы
Внешний долг России резко вырос за полгода
На 1 июля 2019 года объем долга составил $482,4 млрд, а с начала года он увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
В Петербурге представили новый авианосец проекта «Ламантин»
Как ранее передавало информагентство, главком ВМФ России Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Петербурге заявил, что российский флот получит в свое распоряжение атомный авианосец, но это произойдет не в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 08:50
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова успешно сдала ЕГЭ
Звезда телесериала «Папины дочки» сообщила, что успешно сдала ЕГЭ.
Обновлено в 05:15
Авто
В Сети появились изображения Kia XCeed в кузове пикап
Как видно по рендерным изображениям, за основу своего изображения художник взял базовый Kia Ceed, немного увеличил дорожный просвет, а вместо заднего ряда сидений добавил грузовую платформу.
Обновлено в 14:08
Общество
В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму
Обновлено в 08:30
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика
Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено в 16:32
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес
Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы
Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Два нарушителя попытались проникнуть на ядерный объект в США
Два человека перепрыгнули через забор на территории исследовательского центра с ядерным реактором «Валлеситос» компании GE Hitachi в американском Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:15
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Происшествия
ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки.
Обновлено в 15:56
Наука
Древнейшие человеческие останки найдены в Греции
Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено в 07:37
Интернет
Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant
Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Можель Ирина Шейк впервые сказала, как зовут их дочь с актером Брэдли Купером. Об этом сообщает Harper's Bazaar.
Обновлено в 18:58