Сегодня - 11 июля - состоялась игра между азербайджанским ФК "Нефтчи" и молдавской командой "Сперанца" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Нефтчи".

Спорт день за днем

«Нефтчи» и «Сперанца» борются за игру с «Арсеналом»

Авто Toyota разработает новый кроссовер Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Политика Обыски прошли в офисе Зеленского В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.

Интернет Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Общество Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.

Происшествия В Греции из-за шторма погибли российские туристы В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Общество «Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Общество Единая горячая линия для пострадавших от наводнения заработала в Иркутской области Объединенная горячая линия по вопросам жилья и получения комплексной помощи запущена для пострадавших от наводнения в Иркутской области по поручению зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко, возглавляющего комиссию по ликвидации последствий ЧС.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Гаджеты Вредоносный вирус под видом WhatsApp заразил 25 млн смартфонов Жертвами вредоносного приложения стали около 25 млн владельцев смартфонов на базе операционной системы Android, сообщает Ireactor.

Общество Прохладная и дождливая погода ждёт ростовчан на выходных Ветер ожидается до четырёх метров в секунду. В воскресенье, 14 июля, жителей Ростова ждёт такая же погода.

Происшествия Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре Актера Тимура Ефременкова, известного по участию в фильме «Легенда №17», не пустили в аэропорт в Краснодаре, поскольку он, по словам сотрудников воздушной гавани, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Суд ЕС снял санкции с Януковича и его соратников Суд Европейского Союза решил отменить санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Происшествия Россиянка попала в психиатрическую клинику на острове Бали Россиянка была доставлена в психиатрическую клинику на Бали. Инцидент произошел в округе Бангли.

Экономика Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.

Происшествия Певца Ар Келли арестовали в США за детскую порнографию Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) в четверг вечером был арестован в Чикаго по ряду новых обвинений, включая уклонение от правосудия и детскую порнографию, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.

Общество Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Кино Павел Лунгин: мне некомфортно, как в раю Для справки: оба киносмотра относятся к высшей категории "А". Сейчас Лунгин монтирует очередной фильм и пишет сценарий для сериала.

Политика В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.