Футбол
«Нефтчи» до сих пор не может вылететь на матч с «Арсеналом»Чемпионат 05:01
Бакинский «Нефтчи» сегодня рано утром должен был вылететь на матч с тульским «Арсеналом» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Азербайджанская команда должна была вылететь из аэропорта регулярным рейсом Баку — Москва.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
У Дмитрия Гудкова прошли обыски
Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:13
Политика
Мюллер рассказал о случаях «вмешательства» России на стороне Клинтон
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.
Обновлено в 15:46
Наука
Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США
В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.
Обновлено в 15:45
Футбол
«Краснодар» заплатит за Кабелла €13,5 млн
«Краснодар» выплатит «Сент-Этьену» 13,5 миллионов евро за переход Реми Кабелла, утверждает Le Progres.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, почему не выйдет замуж за Игоря Булатова
Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Гаджеты
В Росгвардии ограничили пользование смартфонами
Interfax-Russia.ru - Военнослужащие по призыву в войсках национальной гвардии пользуются смартфонами в ограниченном режиме, сообщил "Интерфаксу" врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
Россиян предупредили о снеге на выходных
В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск неустановленного снаряда в районе восточного побережья страны.
Обновлено в 17:59
Футбол
Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»
"Ювентус" обыграл "Интер" во втором матче Международного Кубка чемпионов в серии пенальти.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты
Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Кино
Завершён сценарий нового фильма о Риддике
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Москве задержан Алексей Навальный
По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро
«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено в 16:13
Экономика
Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub
Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В порту Ейска задержали судно под флагом Молдавии
Сегодня в порту Ейска задержано молдавское судно «LIZORI».
Обновлено в 06:14
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась на смену фамилии
Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено в 14:33
Наука
В желудке тихоходки обнаружили загадочные кристаллы
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика
В Италии сообщили Европе «плохую новость» из-за развала ДРСМД
По мнению итальянского политика, Европе следует поддержать любой документ, который сможет прийти на замену разваливающемуся соглашению о контроле над вооружениями.
Обновлено в 17:51