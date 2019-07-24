Бакинский «Нефтчи» сегодня рано утром должен был вылететь на матч с тульским «Арсеналом» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Азербайджанская команда должна была вылететь из аэропорта регулярным рейсом Баку — Москва.

«Нефтчи» до сих пор не может вылететь на матч с «Арсеналом»

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