Футбол

«Нефтчи» до сих пор не может вылететь на матч с «Арсеналом»Чемпионат 05:01

Бакинский «Нефтчи» сегодня рано утром должен был вылететь на матч с тульским «Арсеналом» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Азербайджанская команда должна была вылететь из аэропорта регулярным рейсом Баку — Москва.
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Фотографии с открытой тренировки тульского «Арсенала»

Тульские новости13:49

Тренировка «Нефтчи» в Туле может быть отменена

Матч ТВ09:19

«Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом»

Sputnik Азербайджан02:59

Футболисты «Нефтчи» не смогли вовремя вылететь на игру с «Арсеналом»

MySLO.ru06:09

«Нефтчи» вылетел из Баку на матч с «Арсеналом»

Чемпионат06:39

Игроки «Нефтчи» вылетели на матч с «Арсеналом» с задержкой в 5,5 часов

РИА Новости05:23

«Нефтчи» вылетел в Россию на матч с «Арсеналом» с 5,5-часовым опозданием

Sport24.ru05:07
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

У Дмитрия Гудкова прошли обыски

Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:13
Политика

Мюллер рассказал о случаях «вмешательства» России на стороне Клинтон

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.
Обновлено в 15:46
Наука

Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США

В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.
Обновлено в 15:45
Футбол

«Краснодар» заплатит за Кабелла €13,5 млн

«Краснодар» выплатит «Сент-Этьену» 13,5 миллионов евро за переход Реми Кабелла, утверждает Le Progres.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева рассказала, почему не выйдет замуж за Игоря Булатова

Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Гаджеты

В Росгвардии ограничили пользование смартфонами

Interfax-Russia.ru - Военнослужащие по призыву в войсках национальной гвардии пользуются смартфонами в ограниченном режиме, сообщил "Интерфаксу" врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин встретился с Атамбаевым, но принял сторону властей Киргизии

Обновлено в 14:01
Общество

Россиян предупредили о снеге на выходных

В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда

КНДР совершила запуск неустановленного снаряда в районе восточного побережья страны.
Обновлено в 17:59
Футбол

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

"Ювентус" обыграл "Интер" во втором матче Международного Кубка чемпионов в серии пенальти.
Обновлено в 10:31
Гаджеты

Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты

Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Кино

Завершён сценарий нового фильма о Риддике

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Москве задержан Алексей Навальный

По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро

«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено в 16:13
Экономика

Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub

Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В порту Ейска задержали судно под флагом Молдавии

Сегодня в порту Ейска задержано молдавское судно «LIZORI».
Обновлено в 06:14
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Ольга Дроздова решилась на смену фамилии

Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено в 14:33
Наука

В желудке тихоходки обнаружили загадочные кристаллы

Обновлено вчера в 11:01
Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Происшествия

СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика

В Италии сообщили Европе «плохую новость» из-за развала ДРСМД

По мнению итальянского политика, Европе следует поддержать любой документ, который сможет прийти на замену разваливающемуся соглашению о контроле над вооружениями.
Обновлено в 17:51
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