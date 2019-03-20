Энергетика
Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в СШАREGNUM 00:15
Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения. Согласно последним данным, запасы нефти в Штатах за последнюю неделю сократились на 2,133 млн баррелей. Также сократились запасы бензина и дистиллятов.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 млн баррелей — до 439,5 млн баррелей
Rambler News Service10:40
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
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Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
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В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»
В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
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