Энергетика

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в СШАREGNUM 00:15

Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения. Согласно последним данным, запасы нефти в Штатах за последнюю неделю сократились на 2,133 млн баррелей. Также сократились запасы бензина и дистиллятов.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 млн баррелей — до 439,5 млн баррелей

Rambler News Service10:40

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%, ожидался рост

ПРАЙМ10:37

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

REGNUM00:15

Запасы нефти в США упали за период с 8 марта по 15 марта на 9589 тыс. баррелей, бензина - упали на 4587 тыс. баррелей

Финмаркет10:31

Запасы нефти в США снизились на прошлой неделе вопреки прогнозам -- API

Financial One02:43
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Политика

Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине

Владимир Зеленский рассказал, что если бы солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук всё-таки решился попробовать себя в роли президента страны, то шоумен бы полностью поддержал его в этом, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:36
Культура

Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
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Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
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Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
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Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Обновлено в 09:59
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Франция предъявила Керимову новые обвинения

Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Единоборства

WBA назначила торги на бой Александра Усика и Дениса Лебедева

Обновлено вчера в 23:29
Культура

Пелагея не приедет в Курган на День России

Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено в 07:07
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил распад группы

Обновлено в 10:56
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Экономика

ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
Обновлено в 07:42
Общество

Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

Обновлено в 10:45
Политика

Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня

Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 08:22
Спорт

Призёр ЧМ заподозрила судей в занижении баллов Медведевой

Обновлено в 10:11
Транспорт

Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом

"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Тимати и Шишкова отпраздновали первый юбилей дочери

Счастливая мама поделилась кадрами с торжества 19 марта наследница основателя лейбла Black Star Тимати и модели Алены Шишковой по имени Алиса отмечает свой первый юбилей — 5 лет.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Обновлено в 07:06
Происшествия

Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе

На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.
Обновлено в 06:33
Спорт

Елена Аникина избрана на пост президента Федерации бобслея России

Аникина стала исполняющей обязанности главы федерации 22 января после ухода с поста президента Александра Зубкова, ранее дисквалифицированного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Обновлено в 09:11
Политика

Украина ввела санкции против сотен россиян

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.
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Политика

Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро

По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
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Хоккей

Никита Кучеров занял четвертое место в рейтинге Ассоциации игроков НХЛ

Лучший бомбардир текущей регулярки НХЛ Никита Кучеров занял четвертое место — 3,7% голосов.
Обновлено в 10:18
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Игры

Konami анонсировала юбилейные сборники Castlevania и Contra

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Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Общество

Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»

В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 04:59
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