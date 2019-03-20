Энергетика
Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в СШАREGNUM 00:15
Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения. Согласно последним данным, запасы нефти в Штатах за последнюю неделю сократились на 2,133 млн баррелей. Также сократились запасы бензина и дистиллятов.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 млн баррелей — до 439,5 млн баррелей
Rambler News Service10:40
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Футбол
«Барселона» предложила 60 млн евро за де Лихта
По данным Sport.es, "сине-гранатовые" готовы грядущим летом заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов евро.
Обновлено в 10:12
Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид за прошлый год
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, передает ТАСС.
Обновлено в 12:14
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске
Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Культура
Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo
Постановку «Нуреев» Кирилла Серебренникова признали балетом года по версии премии BraVo.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил по контракту с Турцией.
Обновлено в 10:01
Общество
Алексей Волин: власти помогают обеспечить прием спутникового сигнала
Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям "Триколора" Павел Стешин призвал граждан заранее, не дожидаясь отключения аналогового сигнала, позаботиться о приобретении и установке оборудование для приема цифрового спутникового телевидения.
Обновлено в 09:55
Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
ЖКХ
В Омской области утвердили тариф на мусор
РЭК предложила установить предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) для потребителей ООО «Магнит» в размере 997 рублей 69 копеек за тонну без учета НДС.
Обновлено в 07:31
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика
Власти договорились о сдерживании цен на продукты в Крыму
«Приняты необходимые решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и вопросы, связанные с созданием туристической инфраструктуры», - сказал Козак.
Обновлено в 10:08
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Спорт
Зеппельт рассказал, кто пользовался услугами допинг-врача Шмидта
По словам Зеппельта, всего услугами доктора начиная с конца 2011 года пользовались не меньше 21 спортсмена, которые являлись представителями восьми европейских наций и пяти видов спорта — трех зимних и двух летних.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его
Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19