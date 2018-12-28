Энергетика

Нефть Brent вернулась к цене выше $53 за баррель
Интерфакс
вчера в 00:21

Цены на нефть активно растут в пятницу, пытаясь отыграть падение по итогам предыдущей сессии. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени 28 декабря подорожал на $1,02 (1,96%) - до $53,18 за баррель.
Интерфаксвчера в 00:21

Подробнее о событии

В 2019 году США не прекратят борьбу за дешевую нефть — эксперт

REGNUM04:22

Цены на нефть марки Brent выросли до 53,7 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 01:02

Нефть завершила пятницу в плюсе: Brent прибавил всего 0,08%, WTI - 1,6%

Финмаркет00:30

Нефть подорожала после сильного снижения в четверг

Взгляд.рувчера в 01:06

Цена на нефть Brent сумела закрепиться выше $52 за баррель

Росбалт01:33

Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 00:15

Главные новости к утру 28 декабря

Коммерсантъ27 декабря в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Транспорт

МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено в 16:06
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Гражданская ответственность "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн руб. в страховой компании "Якорь".
Обновлено в 15:06
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено в 15:53
Политика

Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров

Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Аэропорт Ганновера возобновил работу

Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено в 10:30
Финансы

Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Футбол

«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии

Обновлено в 14:30
Спорт

Букмекеры назвали Вирер и Хофера фаворитами Рождественской гонки

Фаворитами назвали итальянцев Доротею Вирера и Лукаса Хофера: коэффициент на их победу — 2.50.
Обновлено в 05:38
Происшествия

От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп

Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, состоявшемся на ГУМ-катке на Красной площади в Москве.
Обновлено в 15:05
Политика

Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море

Документ вдвое увеличивает зону контроля Украины в Чёрном море, а также регламентирует морские границы страны и наказание за их нарушение.
Обновлено в 15:40
Происшествия

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение, зафиксированное в 6:39 мск в субботу, имело магнитуду 7,1. Его эпицентр имел координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы и находился в 169 км к востоку от города Генерал-Сантос.
Обновлено в 00:17
Спорт

Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Экономика

Железная дорога для Крымского моста подорожала почти на 3 млрд рублей

Ранее была названа цифра около 16,9 млрд. Таким образом, стоимость строительства выросла примерно на 3 млрд рублей.
Обновлено в 15:59
Происшествия

В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

Обновлено в 14:20
Происшествия

Во Франции «желтые жилеты» обвиняют журналистов во лжи

«Журналисты – коллаборационисты!», «Вы ответите за вашу ложь!» – скандировали демонстранты.
Обновлено в 06:29
Культура

Режиссер Марлен Хуциев попал в больницу

24 декабря стало известно об экстренной госпитализации в инфекционное отделение московской больницы советского и российского актера и режиссера Сергея Юрского.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Первая группа американских войск покинула Сирию

Первая группа американских военных покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны.
Обновлено в 08:43
Транспорт

РЖД получила первый современный плацкартный вагон

Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Нидерландах задержаны подозреваемые в подготовке теракта

В ноябре сообщалось, что четырём мужчинам было предъявлено обвинение в подготовке теракта на территории Франции.
Обновлено в 08:26
Транспорт

РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января

«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Общество

2019 год может стать самым теплым в истории

Следующий год, возможно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.
Обновлено в 00:56
Политика

Трамп возложил на демократов вину за гибель детей нелегалов

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в гибели детей нелегальных мигрантов, прибывших на территорию страны вместе со своими родителями.
Обновлено в 14:46
Спорт

Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории

"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
Обновлено в 07:15
Спорт

Артемьев и Карлсен лидируют после первого дня чемпионата мира по блицу

Обновлено в 16:19
Экономика

Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей

Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
ещё по теме
Главное