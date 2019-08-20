Энергетика

Цена нефти марки Brent подскочила выше $61 за баррельТелеканал 360° 10:36

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти марки Brent подскочила выше $61 за баррель

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