Энергетика
Цена нефти марки Brent подскочила выше $61 за баррельТелеканал 360° 10:36
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Общество
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Космос
Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»
Обновлено в 02:19
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги Европы «Брага» — «Спартак»
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет матч раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком», который пройдёт 22 августа.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.
Обновлено в 11:05
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленным, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Футбол
Мохамеду Салаху не нравится система VAR
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
Обновлено в 09:55
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Лавров рассказал о российских военных в сирийском Идлибе
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российские военные следят за обострением ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.
Обновлено вчера в 14:59
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос
Обновлено в 10:01
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян
Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети
Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
ВОСЬМИлетний угонщик гонял по автобану на скорости 150 км в час
Мальчик фактически угнал автомобиль – Volkswagen Golf - у своих родителей.
Обновлено в 09:19
Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье
В Новосибирске начали проводить лучевую терапию детям
Дети в Новосибирской области, нуждающиеся в лучевой терапии, смогут проходить лечение, не выезжая из региона, - в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. Е. Н. Мешалкина и Новосибирской клинической центральной районной больнице (НКЦРБ) в Краснообске.
Обновлено в 04:06
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47