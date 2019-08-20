Цены на нефть растут во вторник днем в ожидании еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает в ожидании данных по запасам сырья в США

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