Энергетика

Нефть дорожает в ожидании данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ вчера в 06:23

Цены на нефть растут во вторник днем в ожидании еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
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