Энергетика
Нефть дорожает на данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ 01:25
Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
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Американский институт нефти API рапортовал о снижении запасов черного золота в США на 3.45 млн баррелей
Profinance.ruвчера в 16:53
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