Нефть выросла на фоне нового отключения электричества в ВенесуэлеProfinance.ru 15:22

Главный экспортный нефтяной порт Венесуэлы и четыре НПЗ не смогли восстановить работу после массового отключения электроэнергии в понедельник — второго за месяц. «Нет электричества, все парализовано», — процитировал Reuters лидера профсоюза нефтяников Хосе Бодаса.

Нефть выросла на фоне нового отключения электричества в Венесуэле

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