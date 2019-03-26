Энергетика
Нефть выросла на фоне нового отключения электричества в ВенесуэлеProfinance.ru 15:22
Главный экспортный нефтяной порт Венесуэлы и четыре НПЗ не смогли восстановить работу после массового отключения электроэнергии в понедельник — второго за месяц. «Нет электричества, все парализовано», — процитировал Reuters лидера профсоюза нефтяников Хосе Бодаса.
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