Энергетика

Нефть восстанавливается медленно, но верноREGNUM 05:45

Не исключено, что Россия временно передаст долю рынка в США, поскольку сокращать добычу в пользу высоких цен на энергоносители интересно странам-экспортерам. Вопрос лишь в количестве объемов сокращения. Сценарий дальнейшего сокращения добычи нефти уже отыгрывается в ценах.
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Brent перешла к снижению на заявлениях Трампа

Финмаркет11:41

Цены на нефть растут

RT на русском01:09

Трамп «обвалил» цены на нефть

Росбалт12:02

Спекулянты сократили количество контрактов на покупку Brent в Нью-Йорке и Лондоне

ПРАЙМ10:21

Нефть восстанавливается медленно, но верно

REGNUM05:45

Цена на нефть марки Brent выросла до $63,60 за баррель

Московский Комсомолец01:14

Почему рубль отвязался от нефти

News.ru11:37
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Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Обновлено в 08:10
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Обновлено в 09:55
Футбол

Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Общество

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО

Обновлено в 11:00
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Происшествия

В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово

Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Пропавшего ребенка нашли мертвым в холодильнике в Саратовской области

Восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике в Саратовской области. По факту ЧП начали доследственную проверку.
Обновлено в 08:51
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Общество

Неизвестные засыпали цементом уличное пианино на Петроградской стороне

Инструмент починят и вернут обратно. В понедельник, 10 июня, неизвестные засыпали цементом уличное пианино на Петроградской стороне.
Обновлено в 12:16
Происшествия

ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура приступили к проверке материалов по делу журналиста "Медуза" Ивана Голунова, передает РИА "Новости" .
Обновлено в 09:45
Происшествия

Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна

В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22
Космос

Испытания телескопа «Джеймс Уэбб» завершились

Эксперты из Центра космических полетов Годдарда рассказали, что все тестовые вакуумные испытания космического телескопа «Джеймс Уэбб» успешно завершились.
Обновлено в 10:06
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Общество

В Тверской области выпускники написали ЕГЭ по обществознанию

Сегодня, 10 июня, тверские школьники написали самый массовый экзамен по выбору - обществознание.
Обновлено в 11:42
Футбол

Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьми

Находящийся в СИЗО футболист, по словам юриста, не жалуется на условия содержания Суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву в свидании с детьми.
Обновлено в 11:16
Спорт

Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям

Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество.
Обновлено в 09:52
Авто

Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»

Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Транспорт

Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Обновлено в 08:24
Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

Обновлено в 10:12
Происшествия

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве борца в Южном Бутово

Обновлено в 11:48
Политика

Глава МВД Беларуси ушел в отставку

Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
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