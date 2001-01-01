Нефть в пятый раз пытается «штурмовать» отметку $68REGNUM 02:39

Цена на нефть марки Brent уже четыре раза за последний месяц пыталась пройти через отметку $68.

Нефть в пятый раз пытается «штурмовать» отметку $68

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