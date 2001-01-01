Финансы
Нефть в пятый раз пытается «штурмовать» отметку $68REGNUM 02:39
Цена на нефть марки Brent уже четыре раза за последний месяц пыталась пройти через отметку $68.
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Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
В Пентагоне не ждут от России атаки на страны НАТО
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил о том, что Россия препятствует выполнению задач Североатлантического альянса, однако пока не способна этому помешать.
Обновлено вчера в 16:54
Транспорт
Около трети россиян считают цены на такси завышенными
Почти половина опрошенных (51%) заявили, что считают, что зарплата таксистов соответствует средней по их городу, примерно столько же (52%) уверены, что техническое состояние автомобилей используемых в такси улучшилось за последние пять лет.
Обновлено в 01:30
Политика
Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины
Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.
Обновлено в 10:10
Авто
Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever
Зонтиками в дверях и скребком для льда на крышке заправочной горловины, с помощью которого можно проверить глубину протектора шин, уже мало кого удивишь. и теперь инженеры Skoda придумали, как можно доработать горловину бачка стеклоочистительной жидкости.
Обновлено в 00:55
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Происшествия
После звонков о «минировании» проверяют несколько школ в Москве
После нескольких анонимных звонков о "минировании" в столице проверяют 11 школ и детский сад.
Обновлено в 07:22
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Происшествия
Школьницы избили сверстницу за подделку в Челябинске
Обновлено в 09:49
Общество
Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток
Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области
Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Игры
Valve представила редизайн библиотеки Steam
На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Космос
На Солнце зафиксирован резкий рост активности
Обновлено в 07:21
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.
Обновлено в 09:24
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Около 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Не менее 50 человек стали жертвами ДТП с двумя автобусами в Гане на западе Африки.
Обновлено в 08:32
Политика
Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Врио губернатора Оренбуржья Паслер представлен правительству региона
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер представлен правительству региона.
Обновлено в 05:30
Авто
Обновлённый кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»
Новый субкомпактный кроссовер Besturn X40 будут выпускать на калининградском заводе «Автотор».
Обновлено вчера в 10:06