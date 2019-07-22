Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов.

Нефть уверенно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

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Политика Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.

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Происшествия В Коми сошли с рельсов вагоны с углем Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.

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