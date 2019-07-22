Энергетика
Нефть уверенно дорожает на фоне напряженности на Ближнем ВостокеПРАЙМ 01:16
Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Политика
Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО
Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»
Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.
Обновлено в 12:01
Экономика
Молочно-товарные фермы создадут в Тверской области
Инвестор планирует создать три молочно-товарные фермы на территории Кашинского городского округа Тверской области.
Обновлено в 13:44
Кино
Блокбастер «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал сам кассовым фильмом в истории.
Обновлено вчера в 00:10
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Зеленский создал лояльную себе Раду без коалиции
Зеленский грезит идеей обновить украинский политический олимп. А в Раде придется сталкиваться с до боли знакомыми лицами.
Обновлено в 05:53
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Обновлено вчера в 10:34
Космос
В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Интернет
Поддельные приложения FaceApp появились в сети
Антивирусная компания ESET распространила предупреждение о появившихся в сети поддельных версиях приложения FaceApp, сообщает Ferra.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда
Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.
Обновлено в 09:13
Политика
WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть
Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».
Обновлено в 12:41
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Помпео назвал Иран угрозой для всего мира
Госсекретарь Майкл Помпео назвал Иран угрозой для всего мира.
Обновлено в 13:24
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Наука
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Адвокат Оксаны Воеводиной: «Люди завидуют их браку»
На днях в СМИ появилась информация о том, что бывший король Малайзии и Оксана Воеводина подали на развод.
Обновлено 20 июля в 05:00
Экономика
Выручка от продаж SSJ 100 в первом полугодии снизилась в семь раз
АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года уменьшило выручку от производства и продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в семь раз в годовом выражении.
Обновлено в 09:18