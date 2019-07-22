Энергетика

Нефть уверенно дорожает на фоне напряженности на Ближнем ВостокеПРАЙМ 01:16

Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть дорожает на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке

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Нефть дорожает из-за напряжённости на Ближнем Востоке

News.ru05:36

Цены на нефть растут

RT на русском01:06
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Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»

Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.
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Инвестор планирует создать три молочно-товарные фермы на территории Кашинского городского округа Тверской области.
Обновлено в 13:44
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Ученые составили первую карту «пустыни», где живет Млечный Путь

Обновлено в 10:03
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Блокбастер «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

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Обновлено вчера в 00:10
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Зеленский создал лояльную себе Раду без коалиции

Зеленский грезит идеей обновить украинский политический олимп. А в Раде придется сталкиваться с до боли знакомыми лицами.
Обновлено в 05:53
Общество

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Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
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По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
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Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

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В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет

Обновлено в 12:28
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Интернет

Поддельные приложения FaceApp появились в сети

Антивирусная компания ESET распространила предупреждение о появившихся в сети поддельных версиях приложения FaceApp, сообщает Ferra.
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Происшествия

Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда

Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.
Обновлено в 09:13
Политика

WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть

Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».
Обновлено в 12:41
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«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков

В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Помпео назвал Иран угрозой для всего мира

Госсекретарь Майкл Помпео назвал Иран угрозой для всего мира.
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Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Выручка от продаж SSJ 100 в первом полугодии снизилась в семь раз

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