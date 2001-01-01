Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской Межконтинентальной биржи (ICE) 11 декабря. Марка Brent потеряла в цене 2 доллара в сравнении со значением, имевшем место накануне.
Красная веснавчера в 02:23
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Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 04:38
Энергетика
Мировые цены на нефть «взлетели» на открытии торгов во вторник
На открытии торгов во вторник зафиксирован рост мировых цен на нефть.
Обновлено в 02:34
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
В январе в Татарстане бензин может подорожать на 1,7%
До конца текущего года изменений цен на ведущих заправках РТ не ожидается Бензин может подорожать на 1,7% в январе, сообщил на брифинге в Кабмине РТ начальник Управления по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов Татарстана Роберт Гилязиев.
Обновлено в 04:16
Энергетика
В ноябре 2018 года в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти
В ноябре в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти. Это на 0,804 млн тонн меньше, чем в октябре, подсчитало Агентство нефтегазовой информации.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Бензин АИ-92 в Мурманской области подешевел на 1 рубль
За неделю на одной из АЗС в Мурманской области стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 1 рубль, следует из мониторинга региональных антимонопольщиков.
Обновлено в 04:32
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика
На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.
Обновлено вчера в 21:23
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
Пропускная способность газопровода Казахстан — Китай увеличена на 10%
Пропускная способность газопровода Казахстан — Китай увеличилась на 10%, до 55 млрд кубометров, заявил заместитель министра энергетики республики Магзум Мирзагалиев, сообщает 11 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено вчера в 04:28
Энергетика
Индия обеспокоена падением объемов добычи нефти и газа
Индийское правительство обеспокоено снижением объёмов добычи нефти и газа, заявил министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан, 11 декабря сообщает издание The Economic Times.
Обновлено в 02:27
Энергетика
Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ
Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено вчера в 08:43
Энергетика
Petrobras перестает заниматься удобрениями
Цели Petrobras были скорректированы в соответствии с направленностью по различным бизнес-сегментам, принимая во внимание переход к низкоуглеродной экономике и риски, связанные с географической концентрацией и аграрно-сырьевыми товарами.
Обновлено вчера в 08:00
Энергетика
Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено 10 декабря в 20:28