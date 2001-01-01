Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской Межконтинентальной биржи (ICE) 11 декабря. Марка Brent потеряла в цене 2 доллара в сравнении со значением, имевшем место накануне.
Красная веснавчера в 02:23
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Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 07:45
Энергетика
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году
ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в 2018 году до 11,33 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации.
Обновлено в 07:48
Энергетика
Цены на газ вырастут в Волгоградской области с 1 января
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области на заседании от 5 декабря 2018 года приказом № 42/2 утвердил новые цены на природный газ.
Обновлено в 07:39
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено в 07:05
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Отчисления «Нафтогаза» составили 18% всех поступлений в бюджет Украины
В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета.
Обновлено в 05:45
Энергетика
В Татарстане бензин подорожает на 1,7% в 2019 году
Как уже писал Inkazan, правительство России договорилось с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо до 31 марта 2019 года.
Обновлено в 06:23
Энергетика
В ноябре 2018 года в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти
В ноябре в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти. Это на 0,804 млн тонн меньше, чем в октябре, подсчитало Агентство нефтегазовой информации.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика
«Медный дьявол». Как торгуются никель и цинк
На Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) торгуются в электронном виде поставочные контракты на все шесть базовых промышленных металлов.
Обновлено в 03:21