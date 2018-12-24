Финансы
Нестабильность на сырьевом рынке связана с ростом добычи сланцевой нефти в США и замедлением мирового экономического роста. Дешевеющие энергоносители оказывают давление на рубль — с начала года нацвалюта «похудела» на 14%, взяв курс на 70 рублей за доллар.
Телеканал 360°06:59
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Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Политика
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракетного комплекса «Авангард»
Как сообщил 17 декабря в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.
Обновлено в 11:13
Технологии
«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram
Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.
Обновлено в 16:05
Спорт
Цзюй Вэньцзюнь захватила лидерство на ЧМ по рапиду в Санкт-Петербурге
После четырёх раундов турнира по быстрым шахматам у женщин вперёд вырвалась чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая, которая показала стопроцентный результат, набрав 4 очка.
Обновлено в 14:48
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Политика
Россия построит в Сирии аэропорт
Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.
Обновлено в 11:20
Происшествия
СК после критики председателя Мосгорсуда проверит качество следствия
"В связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей", - сообщила Петренко.
Обновлено в 12:53
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Пожар в бизнес-парке «Союз» в центре Москвы потушен
Пожарные потушили возгорание в бизнес-парке в столичном районе Хамовники.
Обновлено в 16:39
Политика
Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.
Обновлено в 13:57
Футбол
Адвокат Кокорина заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится
«Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова в своём Instagram.
Обновлено в 14:47
Общество
В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро
Около 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков
На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.
Обновлено в 05:08
Общество
«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака
Обновлено в 16:38
Авто
С нового года в России подорожают автомобили большинства брендов
Отмечается, что корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов Вслед за повышением НДС с нового года на 1,7% подорожают все модели Nissan.
Обновлено в 12:04
Политика
Рэперу Элджею запретили въезд на Украину на три года
Обновлено в 14:16
Политика
КП: Золотов открестился от дачи Микояна
Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией(ФБК) Алексея Навального о том, что ему якобы принадлежит бывшая дача советского деятеля Анастаса Микояна.
Обновлено в 12:35
Общество
К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей
К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Обновлено в 11:58
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии с территории Ливана
Удар был нанесен по складу боеприпасов: израильские самолеты незаконно проникли в воздушное пространство Ливана для прикрытия и затем атаковали сирийские объекты.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» в 19-м туре АПЛ
Обновлено в 12:02
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль практически всю «серую зону» в Донбассе, заявил 26 декабря советник украинского президента Юрий Бирюков.
Обновлено в 15:10
Политика
New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.
Обновлено в 12:03
Космос
Зонд New Horizons приступил к изучению астероида
Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Политика
Стало известно, почему Авена и Воложа не было на встрече с Путиным
Генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож не смог посетить состоявшуюся в среду встречу президента России Владимира Путина с представителями российского бизнеса, так как находится в отъезде.
Обновлено в 10:35