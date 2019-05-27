Энергетика
Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru 02:30
В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,72, его цена составила $58,63. В течение прошлой недели обе марки нефти потеряли в цене 4–5% за один торговый день. Падение вызвало усиление возможных экономических рисков, а также рост запасов сырья в США.
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Обновлено в 12:04
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Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
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Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Депздрав призвал родителей не разрешать детям пить энергетики из-за вреда для нервной системы
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Обновлено в 02:20
Происшествия
Подозреваемый во взрывах в Лионе купил компоненты бомбы в интернете
Основной подозреваемый по делу о взрыве в центре французского Лиона Мохамед Хишем М. приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства в интернет-магазине, заказ он оформил на свое имя, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено в 22:18
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В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
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Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине
Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.
Обновлено в 22:29
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
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NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США
Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено в 20:18
Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Энергетика
Бразильская Petrobras намерена продать 27 нефтегазовых месторождений
Бразильская энергокомпания Petroleo Brasileiro может продать свою долю в 27 нефтегазовых месторождениях, сообщила компания.
Обновлено в 22:16
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон описала своего идеального мужчину
В 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, после чего ее статус официально не менялся.
Обновлено в 10:57
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено в 21:16
Общество
Власти Кузбасса хотят вернуть тепло в дома жителей региона
В Кузбассе хотят внедрить новую программу отопления, согласно которой люди перестанут мёрзнуть в своих домах во время межсезонья, когда на улице ещё холодно, но коммунальщики уже отключили отопление, чтобы подготовиться к следующей зиме.
Обновлено в 20:16
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22