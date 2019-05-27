Энергетика

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru 02:30

Стоимость нефти эталонных марок показывает разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов 27 мая. Так, цена июльских фьючерсов на Brent к 9:07 мск увеличилась на $0,05, до $67,52 за баррель. В Нью-Йорке нефть снижается в цене.
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Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель

Росбалт02:37

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

News.ru02:30

Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Интерфакс01:46

Нефть слабо снижается в цене после падения на 4-5% на прошлой неделе

ПРАЙМ02:09

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть марки Brent подешевела до $68,64 за баррель

Московский Комсомолец01:21

Нефть пытается вернуться к уровню $71

REGNUM00:12
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Биткоин обновил годовой максимум

Курс биткоина за прошедшие сутки подскочил на 9,4%. Согласно данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 12:00 мск 27 мая за одну единицу самой популярной криптовалюты давали $8709,77.
Обновлено в 05:12
Здоровье

Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна

Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Общество

Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате

Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
Обновлено в 05:40
Общество

Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков отреставрируют

Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков, которое находится на Воронцовской улице в Москве, отреставрирует победитель аукциона в течение пяти лет.
Обновлено в 06:20
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика

Коломойский подтвердил поддержку олигархами Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что все олигархи страны на президентских выборах поддержали Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».
Обновлено в 04:22
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной

Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

В ракету «Союз» при запуске с Плесецка попала молния

В ракету-носитель «Союз» со спутником «Глонасс-М» на старте попала молния, однако она не помешала запуску ракеты, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 06:26
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика

Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
Обновлено в 05:09
Гаджеты

AMD показала, на что способен её флагманский 64-ядерный процессор

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала точеную фигурку в нюдовом кожаном платье

Артистка предстала перед камерой в облегающем кожаном платье нюдового цвета, выгодно демонстрирующем ее точеную фигурку, а также высокую грудь.
Обновлено вчера в 13:06
Авто

Камеры научат ловить водителей, лишенных прав

Камеры смогут сканировать дорожный трафик и вычислять по номерным знакам автомобили, за рулём которых может сидеть водитель без прав.
Обновлено в 04:11
Музыка

Борис Гребенщиков в Саратове дал бесплатный концерт на улице

Сегодня, 27 мая, на проспекте Кирова в Саратове лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков вместе со своими музыкантами дал бесплатный концерт.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Экономика

Избран новый Совет директоров СК «Волжское пароходство»

Чистая прибыль Волжского пароходства в 2018 году составила 1731 млн руб. Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям решено не выплачивать, оставив средства в распоряжении общества и направив их на финансирование инвестиционных проектов.
Обновлено в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
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