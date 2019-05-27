Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт 02:37

Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».

Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель

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