Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru 02:30

Стоимость нефти эталонных марок показывает разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов 27 мая. Так, цена июльских фьючерсов на Brent к 9:07 мск увеличилась на $0,05, до $67,52 за баррель. В Нью-Йорке нефть снижается в цене.

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

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