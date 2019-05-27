Энергетика
Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru 02:30
Стоимость нефти эталонных марок показывает разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов 27 мая. Так, цена июльских фьючерсов на Brent к 9:07 мск увеличилась на $0,05, до $67,52 за баррель. В Нью-Йорке нефть снижается в цене.
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