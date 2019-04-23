Энергетика

Нефть торгуется на максимальных значенияхЭкономика сегодня вчера в 16:23

Нефть подскочила в цене на торгах на фоне решения США об отмене исключений из санкций на закупки иранского сырья, как свидетельствуют данные мировых бирж, стоимость черного золота приближается к максимальным значениям с ноября 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть растут

RT на русском01:05

Всех участников рынка устроит цена на нефть не выше $60-70 за баррель

Вести.Финанс11:43

Цены на нефть марки Brent выросли до $74,31 за баррель

Московский Комсомолец01:18

Нефтяная корзина ОПЕК резко подорожала

Росбалт08:57

Нефть дорожает второй день подряд на новостях вокруг санкций США против Ирана

ПРАЙМ01:04

Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана

Интерфаксвчера в 10:56

Цена нефти обновила годовой максимум. Теперь баррель стоит $74

РБКвчера в 03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Авто

Hyundai Sonata и Kia Optima станут полноприводными

Корейские седаны Hyundai Sonata и Kia Optima оснастят сложной системой полного привода с электронно-управляемой многодисковой муфтой.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел

Агентство РИА Новости представило репортаж с отстрела нового российского пистолета, прошедшего в 2018 году этап государственных испытаний.
Обновлено в 06:26
Происшествия

«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Обновлено в 14:37 Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.
Обновлено в 06:24
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Моторная гамма Renault Triber представлена литровым и 1,2-литровым бензиновыми моторами с отдачей в 68 и 78 л.с. соответственно.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Суд арестовал имущество Арашукова

Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Политика

Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку

Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:28
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Футбол

«Вулверхэмптон» отметился фантастическим достижением

В матче против "Брайтона" в минувшую субботу футболисты "Вулверхэмптона" не совершили ни одного нарушения правил.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Саратовец шантажировал девушек видеозаписью группового секса в машине

Обновлено в 09:10
Армия и оружие

В Приморье задержали четырех джихадистов

У джихадистов изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, религиозно-экстремистская литература, а также пропагандистские материалы "Исламского государства"*.
Обновлено в 10:44
Авто

Автомобили Lada стали доступны в Монголии

На первых порах покупателям в Монголии станут доступны три модели Lada: седан Vesta Cross, универсал Vesta SW Cross и внедорожник Lada 4х4 в трехдверной версии.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Происшествия

Охранник вуза ударил об пол беременную кошку: ей пришлось делать аборт

Обновлено в 06:32
Общество

Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено в 07:28
Происшествия

Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье

Обновлено в 03:18
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Транспорт

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Разведывательный корабль спецназначения спустили на воду на Украине

Пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила о новом разведывательном корабле, который был спущен на воду.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин посетил Суворовское училище в Петербурге

Президент России Владимир Путин 23 апреля побывал в Санкт-Петербургском Суворовском училище, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме

Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 11:14
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры

Известный фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Министров обороны более 30 стран вооружили АК-74 в парке «Патриот»

Более 50 министров обороны и начальников Генштабов вооруженных сил государств - участников Московской конференции по международной безопасности постреляли из российского оружия в парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное