Энергетика
Нефть торгуется на максимальных значенияхЭкономика сегодня вчера в 16:23
Нефть подскочила в цене на торгах на фоне решения США об отмене исключений из санкций на закупки иранского сырья, как свидетельствуют данные мировых бирж, стоимость черного золота приближается к максимальным значениям с ноября 2018 года.
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Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Авто
Hyundai Sonata и Kia Optima станут полноприводными
Корейские седаны Hyundai Sonata и Kia Optima оснастят сложной системой полного привода с электронно-управляемой многодисковой муфтой.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел
Агентство РИА Новости представило репортаж с отстрела нового российского пистолета, прошедшего в 2018 году этап государственных испытаний.
Обновлено в 06:26
Происшествия
«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Обновлено в 14:37 Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.
Обновлено в 06:24
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Моторная гамма Renault Triber представлена литровым и 1,2-литровым бензиновыми моторами с отдачей в 68 и 78 л.с. соответственно.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына
Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Вулверхэмптон» отметился фантастическим достижением
В матче против "Брайтона" в минувшую субботу футболисты "Вулверхэмптона" не совершили ни одного нарушения правил.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В Приморье задержали четырех джихадистов
У джихадистов изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, религиозно-экстремистская литература, а также пропагандистские материалы "Исламского государства"*.
Обновлено в 10:44
Авто
Автомобили Lada стали доступны в Монголии
На первых порах покупателям в Монголии станут доступны три модели Lada: седан Vesta Cross, универсал Vesta SW Cross и внедорожник Lada 4х4 в трехдверной версии.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено в 07:28
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Разведывательный корабль спецназначения спустили на воду на Украине
Пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила о новом разведывательном корабле, который был спущен на воду.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин посетил Суворовское училище в Петербурге
Президент России Владимир Путин 23 апреля побывал в Санкт-Петербургском Суворовском училище, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме
Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 11:14
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры
Известный фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Министров обороны более 30 стран вооружили АК-74 в парке «Патриот»
Более 50 министров обороны и начальников Генштабов вооруженных сил государств - участников Московской конференции по международной безопасности постреляли из российского оружия в парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55