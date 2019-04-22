Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM 22 апреля в 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана
Интерфакс22 апреля в 10:56
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
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Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Таким образом, «Бостон» выиграл четвёртый матч серии и вышел в следующую стадию турнира.
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За последнее десятилетие наш клуб сильно изменился. Уровень наших игроков уровнял шансы. Мы не боимся ехать на "Олд Траффорд".
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В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
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В рамках следствия по делу отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова задержаны сотрудники управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии и регионального управления МВД.
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АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
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Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
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