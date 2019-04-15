Энергетика
Котировки нефти могут «ослабнуть» до $69REGNUM 05:46
На открытии торгов 15 апреля нефть незначительно подешевела, после того как 12 апреля была достигнута максимальная отметка за последние пять месяцев — $71,90 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Общество
Задели честь бройлера: на Малышеву и Первый канал подали в суд
Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд Москвы к редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой», а также к Первому каналу.
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Общество
Названы регионы, где аренда квартир обходится дороже всего
Третью строчку списка однокомнатных квартир заняла Московская область, где средняя стоимость месячной аренды составляет 23,4 тысячи рублей.
Обновлено в 07:53
Космос
Красноярский депутат обвинил местного Илона Маска в мошенничестве
Красноярского Илона Маска, который собрался развивать частную космонавтику и комический туризм, заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 00:05
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
Обновлено в 08:01
Происшествия
Спасатели забрали детеныша нерпы с крючком в мордочке
Обновлено в 06:44
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Футбол
Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя на Арбате
Фанаты футбольного клуба "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате. Фото было опубликовано на странице ФК в Instagram.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Участники «Тотального диктанта» не справились с «обаянием»
По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием".
Обновлено в 06:59
Происшествия
Пожилой фермер из США погиб после нападения казуара
Как пишет издание Актуальные новости, мужчина содержал на территории своего участка во Флориде казуара и периодически открывал клетку, чтобы накормить птицу.
Обновлено вчера в 09:12
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Политика
Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае
Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии заподозрили в слежке за Россией
Обновлено вчера в 22:43
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Обновлено в 06:08
Политика
Путин внес на рассмотрение поправки в договор между РФ и Южной Осетией
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу на ратификацию протокол о внесении изменений в договор между РФ и Южной Осетией.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
США втайне запустят на орбиту военные спутники
Обновлено в 07:56
Авто
Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе
Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Приамурье обрушился балкон многоэтажного дома вместе с женщиной
В рабочем поселке Прогресс Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома.
Обновлено в 06:06
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth
Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth, где указано, что модель получит поддержку Bluetooth 5.0.
Обновлено в 07:37
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Авто
Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT
Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.
Обновлено в 07:26
Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа
Много шума в буквальном смысле наделал в Казани концерт популярного белорусского певца Макса Коржа.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Туве задержаны четверо сбежавших из ИВС заключенных
Обновлено в 01:36
Кино
В Подмосковье сняли пародию на «Игру престолов» для субботника
В Сети появился видеоролик-пародия на сериал «Игра престолов» с приглашением на субботник 20 апреля.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»
Ранее ТАСС сообщил, что Гусев и защитник Владислав Гавриков приняли квалификационные предложения от СКА, а клуб разрешил им расторгнуть контракты до 30 апреля, оставив у себя права на игроков в КХЛ.
Обновлено вчера в 13:33