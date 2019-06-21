Финансы
Нефть стремится выйти к уровню $65Finam.Ru 02:45
Добавим, что нефть преодолела уровень в 64 долл./бар. и теперь стремится выйти к уровню 65 долл./бар.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:02, Вашингтон
Политика
Президент Грузии назвала Россию «врагом и оккупантом»
Глава Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в интересе обеспечивать внутреннее противостояние в стране.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Малышева объяснила причины смерти Доренко
Обновлено в 05:37
Политика
Huawei подала иск к министерству торговли США
Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Кино
Фильм «Дылда» выйдет в прокат более чем в 10 странах
Обновлено в 12:12
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин запретил авиаперелеты в Грузию
Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:29
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Игры
Microsoft отказалась от Xbox Lockhart
Обновлено в 14:33
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Технологии
Сбербанк провел первый в мире онлайн-тренинг по кибербезопасности
Сбербанк провел онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon для крупнейших международных компаний.
Обновлено 19 июня в 13:36
Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Общество
В Удмуртии ищут новые возможности переработки мусора
Сегодня в Уфе прошло заседание окружного Совета по вопросам экологии. Участие в нём принял и Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Обновлено в 10:35
Кино
Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле
В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено в 18:50
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
Ford выставит на торги заводы в России
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 13:21
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Технологии
«Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте»
Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54