Нефть стабилизируется вблизи достигнутых минимумовREGNUM 03:02

Опасения относительно замедления мировой экономики и рост коммерческих запасов нефти в США до максимальных значений с июля 2017 года привели к повальным распродажам.

Политика Зеленский заявил об уничтожении легитимности Рады депутатами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной Рады почти уничтожили ее легитимность.

Финансы ЮниКредит Банк подключился к Системе быстрых платежей В середине апреля начальник управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников рассказал, что в ближайшее время к Системе быстрых платежей ЦБ подключатся банки «Открытие», ЮниКредит и «Русский стандарт».

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Происшествия На редакцию газеты в Ставрополе напал психически больной автор Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина".

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Хоккей «Сибирь» заключила контракт с финским вратарём Харри Сятери «Сибирь» подписала контракт на один сезон с 29-летним финским голкипером Харри Сятери, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Гаджеты AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000 Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.

Политика Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Политика Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.

Футбол Футболист Эрнандес покинет ЦСКА Нападающий столичного ФК ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб. Об этом уругвайский игрок написал в stories своей девушки в Instagram.

Происшествия Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра Как уточнил источник в правоохранительных органах, череп мог принадлежать балерине Большого театра Ольге Деминой, которая пропала в 2014 году.

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Политика Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Политика Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Наука Ученый создает удивительные башни из мячей без капли клея: магия физики Профессор Андрия Рогава из Тбилиси возвел в своем кабинете причудливую башню и доказал, что одной лишь силы трения и правильной балансировки достаточно, чтобы создавать устойчивые вертикальные структуры.

Футбол В РПЛ не смогут играть клубы, у которых нет своего стадиона Футбольные команды, которые не имеют своего стадиона, не будут допущены к участию в Российской премьер-лиге, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на президента лиги Сергея Прядкина.

Происшествия Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Кино Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.