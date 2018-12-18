Энергетика

Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56
REGNUM
вчера в 15:26

В ходе вечерних торгов стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале временно снижалась до $55,89 за баррель. В последний раз стоимость нефти данной марки опускалась до такой отметки 12 октября 2017 года.
REGNUMвчера в 15:26

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Краткосрочные риски дальнейшего снижения нефтяных цен сохраняются - «Нордеа Банк»

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Нефть на мировых рынках стабилизировалась и коррекционно дорожает

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Нефть стабилизировалась после обвала более чем на $3

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Цены на нефть обвалились

РИА Новостивчера в 14:57

Цена на нефть марки Brent упала ниже $56 за баррель

Газета.Ruвчера в 15:06

Нефть Brent упала в цене за день почти на 6%

РБКвчера в 15:01
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Энергетика

Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл»

Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.
Обновлено вчера в 19:39
Энергетика

В Новосибирске продолжили дешеветь бензин и дизтопливо

«На наблюдаемых АЗС в городе Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39,90 до 40,85 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 42,60 до 44,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 — от 47,20 до 50,50 рубля за 1 литр, дизельное топливо — от 46,80 до 51 рубля за 1 литр», — отмечают в Новосибирскстате.
Обновлено в 04:49
Энергетика

Иран объявил об обнаружении 40 новых месторождений нефти и газа

Иран объявил об обнаружении около 40 новых месторождений нефти и газа и рассчитывает в ближайшее время приступить к их освоению.
Обновлено вчера в 13:25
Энергетика

Добыча жидких углеводородов Норвегии в ноябре выросла на 1,2%

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии за отчетный период составил 1,5 млн баррелей нефти в день, что на 3,9% ниже прогноза NPD.
Обновлено в 04:21
Энергетика

ЕК следит за выполнением «Газпромом» антимонопольных обязательств

Еврокомиссия продолжает мониторинг выполнение "Газпромом" обязательств в рамках решения по антимонопольному делу, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:32
Энергетика

Жители Дона задолжали более 1 млрд. рублей за газ

Долги жителей Ростовской области за газ превысили 1 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 13:59
Энергетика

Сейм Литвы одобрил выкуп Клайпедского терминала СПГ

Сейм Литвы утвердил поправки о выкупе Клайпедского терминала СПГ, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.
Обновлено вчера в 05:45
Энергетика

Чукотка наращивает добычу и потребление природного газа

17 декабря стало известно, что за 11 месяцев 2018 года добыча природного газа на Чукотке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28,55 млн кубометров.
Обновлено вчера в 14:50
Энергетика

Правительство может вернуться к рассмотрению Энергостратегии-2035

Правительство может вернуться к рассмотрению Энергостратегии России до 2035 года после завершения инвентаризации месторождений, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 11:57
Энергетика

Минэнерго: добыча нефти в России снизится на 0,7 %

В следующем году добыча нефти в России снизится на 0,7 %, до 552 миллиона тонн. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 05:29
Энергетика

Газовый рынок Турции динамично развивается

В сентябре на спотовом рынке природного газа Турции было совершено сделок на 110 миллионов турецких лир, а на конец ноября этот показатель достиг 700 миллионов турецких лир.
Обновлено в 04:44
Энергетика

В Белоруссии приняли новый бюджет с учетом налогового маневра в России

Нижняя палата белорусского парламента в первом чтении приняла проект республиканского бюджета на 2019 год.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика

В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов

2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено вчера в 22:31
Энергетика

ОМК инвестирует более 165 млрд руб. в развитие ВМЗ

Согласно презентации Натальи Ереминой, программа развития ВМЗ включает три производственных проекта: 40,7 млрд рублей пойдет на развитие дивизиона нефтегазопроводных труб, 69,7 млрд рублей – на строительство электрометаллургического комплекса, 52,6 млрд руб. – на создание производства бесшовных труб.
Обновлено 17 декабря в 12:27
Энергетика

На Украине продадут с молотка газовые и нефтяные участки в шести областях

На Украине проведут 12 аукционов на поиск и добычу газа и нефти в шести областях страны, сообщает 18 декабря УНИАН.
Обновлено вчера в 13:31
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