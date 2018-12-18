В ходе вечерних торгов стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале временно снижалась до $55,89 за баррель. В последний раз стоимость нефти данной марки опускалась до такой отметки 12 октября 2017 года.

Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56

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Энергетика Энергетика ЕК следит за выполнением «Газпромом» антимонопольных обязательств Еврокомиссия продолжает мониторинг выполнение "Газпромом" обязательств в рамках решения по антимонопольному делу, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции.

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Энергетика Энергетика Минэнерго: добыча нефти в России снизится на 0,7 % В следующем году добыча нефти в России снизится на 0,7 %, до 552 миллиона тонн. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

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Энергетика Энергетика В Белоруссии приняли новый бюджет с учетом налогового маневра в России Нижняя палата белорусского парламента в первом чтении приняла проект республиканского бюджета на 2019 год.

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Энергетика Энергетика ОМК инвестирует более 165 млрд руб. в развитие ВМЗ Согласно презентации Натальи Ереминой, программа развития ВМЗ включает три производственных проекта: 40,7 млрд рублей пойдет на развитие дивизиона нефтегазопроводных труб, 69,7 млрд рублей – на строительство электрометаллургического комплекса, 52,6 млрд руб. – на создание производства бесшовных труб.