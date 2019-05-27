Нефть слабо снижается в цене после падения на 4-5% на прошлой неделеПРАЙМ 02:09

Мировые цены на нефть в понедельник слабо снижаются после сильнейшего в 2019 году падения на прошлой неделе, — инвесторы продолжают опасаться ухудшения торговых отношений между США и Китаем, что может негативно сказаться на росте мировой экономики и спросе на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Нефть слабо снижается в цене после падения на 4-5% на прошлой неделе

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

Политика Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Хоккей «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ Братиславский «Слован» не сыграет в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает Hokej.sk со ссылкой на члена правления «орлов» Юрая Широки.

Армия и оружие Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство» За кадром Алла Пугачёва раскачивает качели и поёт девочке одну их своих самых известных песен.

Происшествия Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.

Здоровье Обнаружена смертельная опасность чая с солодкой Употребление в течение двух недель чая с экстрактом корня солодки довело пожилого канадца до реанимации с острым гипертоническим кризом.

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Экономика В Челябинской области планируется создать министерство промышленности Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).

Политика Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

Политика Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.

Здоровье Сотрудники пензенской скорой помощи объявили итальянскую забастовку Сотрудники пензенской областной станции скорой помощи выступили с требованием повысить им зарплаты и улучшить условия труда.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Общество Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%.

Общество Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.

Происшествия В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.

Политика На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.