Нефть слабо снижается в цене после падения на 4-5% на прошлой неделеПРАЙМ 02:09

Мировые цены на нефть в понедельник слабо снижаются после сильнейшего в 2019 году падения на прошлой неделе, — инвесторы продолжают опасаться ухудшения торговых отношений между США и Китаем, что может негативно сказаться на росте мировой экономики и спросе на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Нефть слабо снижается в цене после падения на 4-5% на прошлой неделе

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