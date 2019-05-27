Энергетика

Нефть слабо снижается в цене после падения на 4-5% на прошлой неделеПРАЙМ 02:09

Мировые цены на нефть в понедельник слабо снижаются после сильнейшего в 2019 году падения на прошлой неделе, — инвесторы продолжают опасаться ухудшения торговых отношений между США и Китаем, что может негативно сказаться на росте мировой экономики и спросе на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель

Росбалт02:37

Фьючерс на сырую нефть Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 24 мая составил $68.69 за баррель

АК&М03:07

Нефть слабо снижается в цене после падения на 4-5% на прошлой неделе

ПРАЙМ02:09

Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Интерфакс01:46

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

News.ru02:30

Нефть дешевеет из-за влияния торговой войны США и Китая

Financial One02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Общество

Минпросвещения: школы используют только четверть купленных учебников

Российские школы используют лишь четверть закупленных учебников, на которые ежегодно уходит почти 10 миллиардов рублей из государственного бюджета, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:07
Единоборства

Абдель-Азиз: во время нападения на автобус Нурмагомедов лишь улыбался

Обновлено в 03:07
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы

В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 03:23
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro уже представили в Китае

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Суд арестовал замглавы свердловского УФССП по обвинению во взятке

Обновлено в 04:16
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Хоккей

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Массовый побег заключенных из колонии после пожара произошел в Одессе

В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки, сообщает "Думская". В настоящее время в здании пожар.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем

Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

В России придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия

Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") запатентовал технологию, которая вдвое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия и повышает надежность его работы, сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.
Обновлено в 04:44
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Происшествия

Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей

Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Политика

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду

Обновлено в 02:28
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Судьбу задержанных украинских моряков решит суд, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судьбу задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе должны решить следствие и суд.
Обновлено в 02:02
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Авто

Дом на колесах своими руками

Обновлено в 04:00
Общество

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Обновлено вчера в 07:06
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

Обновлено вчера в 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное