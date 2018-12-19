Мировые нефтяные цены выросли на 3% после отчета Американского института нефти о снижении запасов нефти и топлива в США, 19 декабря передает агентство Reuters.

Нефтяные цены восстанавливаются после отчета о снижении запасов в США

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