Энергетика

Нефть растёт в цене после новых санкций США против ВенесуэлыREGNUM 10:50

Мировые цены на нефть начали рост после новых санкций США в отношении Венесуэлы, 29 января передает агентство Reuters.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть дорожает более чем на 3% на фоне санкций США против венесуэльской PDVSA

ПРАЙМ10:18

Brent подорожала до $60,5 после новостей о санкциях США против венесуэльской PdVSA

Интерфакс06:20

Цена нефти Brent превысила $60 на фоне санкций против венесуэльской PDVSA

Коммерсантъ03:08

Цены на нефть продолжают расти, Brent стремится к $61 за баррель

Росбалт06:15

Цены на нефть растут на фоне введения США санкций против венесуэльской PDVSA

ТАСС01:29

Нефть дорожает на фоне санкций США против PDVSA

News.ru01:24

Цены на нефть слабо реагируют на санкции США против венесуэльской PDVSA

Газета.Ru00:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Единоборства

Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Обновлено в 12:32
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

Универсал и седан британской марки получили особое исполнение Chequered Flag, которое выделяет спортивный характер модели.
Обновлено в 12:22
Авто

Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин

Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Обновлено в 09:20
Происшествия

В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет

Обновлено в 06:49
Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Обновлено в 04:17
Гаджеты

Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Энергетика

Total обнаружила залежи газа в Северном море на шельфе Великобритании

Обновлено в 03:16
Политика

Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо

Правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Обновлено в 11:59
Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Авто

Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Петербурге возбудили дело после гибели ребенка от истощения

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней петербурженки после гибели ее годовалого сына от истощения, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:09
Авто

Хэтчбек Renault Clio нового поколения представлен официально

Мировой общественности хэтчбек Renault Clio пятого поколения будет представлен в рамках автосалона в Женеве.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше

Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено в 12:21
Общество

Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Авто

Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

Обновлено вчера в 08:34
Игры

Издатель игры Metro Exodus променял сервис Steam на Epic Games Store

Обновлено в 00:34
Происшествия

Расследователи заявили о новом повороте в деле о гибели группы Дятлова

Обновлено в 08:16
Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Общество

Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов

Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 06:03
Культура

В России появится новый телеканал «Победа»

Как сообщили в пресс-службе Первого канала, свидетельство о регистрации нового телеканала было получено в Роскомнадзоре 24 декабря 2018 года, и «Победа» будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей РФ с весны 2019 года.
Обновлено в 08:33
Транспорт

Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин

Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие

США начали производство новых ядерных боеголовок

В американском штате Техас по инициативе администрации президента США Дональда Трампа начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2.
Обновлено в 07:22
Игры

Capcom продала более 3 млн копий ремейка Resident Evil 2

Обновлено в 13:18
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных сотрудников

Согласно действующему законодательству, все офисные работники, которые проводят за компьютером более половины рабочего времени, должны раз в два года проверяться у невролога и офтальмолога.
Обновлено в 03:20
Спорт

Шахматист Владимир Крамник заявил о завершении карьеры

Крамник заявил, что его «мотивация как шахматиста» стала значительно меньше в последнее время, поэтому он принял решение уйти из шахмат и сделал публичное заявление, сыграв на недавнем турнире в голландском Вейк-ан-Зее в воскресенье, 27 января.
Обновлено в 08:28
Авто

Обновленный Audi A4 Allroad впервые засняли на тестах

Ожидается, что презентация модели может состояться в конце этого года или в начале 2020-го.
Обновлено в 01:47
Экономика

В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год

Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34
ещё по теме
Главное