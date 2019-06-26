Энергетика

Цены на нефть растут в ожидании данных по сырой нефти в СШАFinancial One вчера в 12:26

Фьючерсы на WTI выросли на 28 центов до $58,18 за баррель. Данные о запасах от Американского нефтяного института (API) будут опубликованы в 23:30 МСК во вторник, от Управления энергетической информации (EIA), агентства Министерства энергетики США, - в среду.
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