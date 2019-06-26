Энергетика

Нефть растёт на ожиданиях саммита G20REGNUM 05:57

Встреча состоится на саммите G20, от которой будет зависеть на сколько российская сторона будет готова сократить добычу нефти, чтобы до конца текущего года поддержать глобальный нефтяной рынок.
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Нефть растёт на ожиданиях саммита G20

REGNUM05:57

Цены на нефть растут из-за снижения запасов сырья в США

Financial One02:06

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

News.ru02:33

Нефть дорожает, Brent преодолела рубеж в $66 за баррель

Росбалт02:28

Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США

ПРАЙМ01:28

Цены на нефть растут

RT на русском00:56

Рубль отыгрывает рост нефти и возобновление контактов США и Китая

Profinance.ru04:36
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Экономика

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

Обновлено в 03:50
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика

Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

В среду, 26 июня, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт России и Грузии.
Обновлено в 06:19
Политика

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Космос

Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет

Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.
Обновлено в 06:01
Общество

Два российских ресторана вошли в топ-20 лучших в мире

Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в рейтинге, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Технологии

Выпускникам на ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

Выпускникам 9-х и 11-х классов в будущем разрешат пользоваться на выпускных экзаменах интернетом.
Обновлено в 01:21
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Футбол

Бывший партнер Роналдиньо вспомнил о его пьяных тренировках

Обновлено в 05:53
Происшествия

Кровля склада горит в Подмосковье

Обновлено в 05:26
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Политика

Болгария построит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года

Обновлено в 04:13
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Культура

В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы

1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Адвокат Александра Кокорина рассказала о состоянии его здоровья

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова в своих Instagram Stories рассказала о состоянии здоровья нападающего "Зенита".
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Кино

Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:50
Армия и оружие

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне

Делясь эмоциями и свежими снимками в компании подруг, ведущая шоу «Пятница с Региной» отметила: они провели финальную примерку свадебного платья и нарядов подружек невесты.
Обновлено в 01:54
Политика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Космос

Робот «Роскосмоса» вызвал замечания у космонавтов

Обновлено в 05:30
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Политика

В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
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