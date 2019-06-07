Энергетика

Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против МексикиREGNUM вчера в 15:46

Мировые цены на нефть поднялись после заявлений официальных лиц США и Мексики о возможной отмене «антимигрантских» пошлин Белого дома, 6 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
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