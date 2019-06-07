Энергетика
Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против МексикиREGNUM вчера в 15:46
Мировые цены на нефть поднялись после заявлений официальных лиц США и Мексики о возможной отмене «антимигрантских» пошлин Белого дома, 6 июня передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Футбол
Виллиан заменит Неймара в сборной Бразилии
Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека
Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Теннис
Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил швейцарца Роджера Федерера и в 12-й раз в карьере пробился в финал Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним
Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Авто
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.
Обновлено в 12:52
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Интернет
Google Maps предупредит пользователей о стихийном бедствии
Обновлено в 12:58
Политика
Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 12:52
Политика
Украинский суд арестовал пять самолётов российской авиакомпании
Украинский суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», который принадлежат российской компании «Волга-Днепр».
Обновлено в 14:00
Экономика
«Энел Россия» продает Рефтинскую ГРЭС
Если акционеры одобрят сделку, то Рефтинская ГРЭС будет продана «Кузбассэнерго» в течение 18 месяцев со дня вступления соглашения между «Энел Россия» и «Кузбассэнерго», однако, оно должно еще получить обязательное одобрение от ФАС.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Экс-зампреда правительства Ставрополья объявили в международный розыск
Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования против него уголовного дела.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Более миллиона человек ежедневно заражаются ЗППП
Более миллиона человек в день на нашей планете заболевают болезнями, передающимися половым путем, к числу которых относятся хламидиоз, гонорея, трихомониаз и сифилис.
Обновлено в 07:00
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено в 02:58
Происшествия
На Колпинском шоссе жертвами ДТП стали десятки куриц
На Колпинском шоссе в пятницу, 7 июня, неожиданно высадились десятки кур.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.
Обновлено в 11:59
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10