Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против МексикиREGNUM вчера в 15:46

Мировые цены на нефть поднялись после заявлений официальных лиц США и Мексики о возможной отмене «антимигрантских» пошлин Белого дома, 6 июня передает агентство Reuters.

Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против Мексики

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