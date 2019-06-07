Энергетика

Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против МексикиREGNUM вчера в 15:46

Мировые цены на нефть поднялись после заявлений официальных лиц США и Мексики о возможной отмене «антимигрантских» пошлин Белого дома, 6 июня передает агентство Reuters.
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Цены на нефть растут более чем на 3% на сигналах о продлении сделки ОПЕК+

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Нефть растёт в цене после падения до минимумов конца января

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
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Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
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Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
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Армия и оружие

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Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

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МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

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Руководство мадридского «Реала» определило список игроков, которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно.
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