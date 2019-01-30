Нефть растет в цене после отчета о запасах в СШАREGNUM вчера в 13:12

Мировые нефтяные цены растут после правительственного отчета о снижении роста запасов нефти и сокращении запасов бензина в США, 30 января передает агентство Reuters. Нефть марки Brent к настоящему моменту подорожала на $1,23 (2%), до $62,55 за баррель.

Нефть растет в цене после отчета о запасах в США

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