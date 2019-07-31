Энергетика

Нефть растет после прогноза о сокращении добычи в СШАREGNUM вчера в 16:57

Мировые цены на нефть растут из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также прогнозов о сокращении добычи в США, 30 июля передаёт агентство Reuters. По прогнозам аналитиков Reuters, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,6 млн баррелей.
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