Энергетика
Нефть растет после прогноза о сокращении добычи в СШАREGNUM вчера в 16:57
Мировые цены на нефть растут из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также прогнозов о сокращении добычи в США, 30 июля передаёт агентство Reuters. По прогнозам аналитиков Reuters, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,6 млн баррелей.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
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Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»
Как сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, "цель - заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".
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Канадские ученые сравнили противовоспалительные свойства аспирина и конопли, обнаружив, что последняя в 30 раз более эффективна.
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«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО
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Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
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Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
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«Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матче
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Финансы
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Обновлено в 11:19
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Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
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Тюнеры представили мощную версию Volkswagen Polo GTI
Специалисты немецкого тюнинг-ателье Siemoneit Racing разработали особенную версию Volkswagen Polo GTI.
Обновлено в 08:19
Энергетика
«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»
"Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
Обновлено в 12:33
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
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Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
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Обновлено в 03:32
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Иркутский губернатор ответил на критику Путина
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Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Здоровье
Количество пострадавших от укусов клещей в Ленобласти возросло на 30%
Пресс-служба Роспотребнадзора по региону сообщает, что по сравнению с многолетним уровнем в этом году укусов клещей стало на 29,9% больше.
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Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Политика
Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
Уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову вызвали на допрос в ГПУ по делу относительно вероятного вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей.
Обновлено в 12:02
Здоровье
Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена
Глава Челябинской области Алексей Текслер опубликовал третью программную статью, посвященную решению одной из наиболее волнующих южноуральцев проблеме – доступность медицинских услуг.
Обновлено в 01:28
Кино
Появился первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В Сети появился первый трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Обновлено в 09:05
Общество
В Россию запретят ввозить фрукты из Китая
В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
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Поветкин может провести бой с Фьюри
Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
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