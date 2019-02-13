Нефть растет, несмотря на увеличение запасов в СШАREGNUM 12:51

Мировые цены на нефть растут вопреки отчетам об увеличении запасов энергоносителей в США, 13 февраля передает агентство Reuters. Нефть марки Brent подорожала на $1,23, до $63,65 за баррель, максимумом торгов для Brent стали $63,98 за баррель.

Нефть растет, несмотря на увеличение запасов в США

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