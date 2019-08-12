Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торговRT на русском 01:09

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,13%, составив $54,86 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,19% — до $58,46 за баррель.
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