Энергетика
Нефть продолжила снижение из-за опасений об увеличении добычиFinancial One 02:46
Фьючерсы на WTI сбавили 0,22 процента до $63,26 за баррель, в понедельник снизившись на 0,8 процента. Силуанов в выходные сказал, что участникам соглашения об ограничении нефтедобычи в июне предстоит определиться, готовы ли они и дальше уступать США долю на глобальном рынке.
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